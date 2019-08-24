Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7РИА Новости 10:00
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Россию снова присоединиться к G7, и посоветовал позвать на следующий саммит Украину. Об этом он говорил на пресс-конференции в преддверии саммита "Большой семерки" в Биаррице.
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Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Обновлено вчера в 20:54
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Единоборства
Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO
Россиянин Сергей Ковалёв одержал досрочную победу над британцем Энтони Ярдом в поединке в защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Обновлено в 15:51
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине
Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.
Обновлено в 14:14
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено в 16:07
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено в 04:59
Общество
Торжественное открытие «Ночи кино» прошло в Москве
Торжественное открытие акции "Ночь кино" состоялось в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено в 16:22
Политика
Кличко назвал Севастополь украинским городом с «особым статусом»
Севастополь наравне с Киевом обладает особым статусом на Украине.
Обновлено вчера в 00:57
Единоборства
Харитонов и Минаков выступят на турнире Bellator 225
Бой Харитонова и Митриона был назначен на турнир Bellator 225, правда, на этот раз его победитель вряд ли получит право сразиться с чемпионом.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Ювентус» победил «Парму» в стартовом матче Серии А
Обновлено в 14:47
Автоспорт
Даниил Квят: «Пике советов не дает»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят принял участие в мероприятии Toro Rosso Show Run Powered by Neste в Петербурге.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55
Музыка
Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»
23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Футбол
Димидко войдет в тренерский штаб команды ФНЛ
По нашим данным, 33-летний Димидко с большой долей вероятности войдет в штаб родного «СКА-Хабаровска».
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
В Форт-Ирвине армия США тестирует новую систему РЭБ
Речь идёт о системе EWPMT для управления и контроля средств РЭБ с поддержкой боевых операций.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено 22 августа в 22:55
Футбол
Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала младшую дочь
Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.
Обновлено в 09:15
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22