Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7РИА Новости 10:00

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить Россию снова присоединиться к G7, и посоветовал позвать на следующий саммит Украину. Об этом он говорил на пресс-конференции в преддверии саммита "Большой семерки" в Биаррице.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
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