Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7Российская газета 09:18

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя. Таким образом политик отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Россию для участия в форумах "семерки", сообщает RT.
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Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

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