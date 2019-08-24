Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7Российская газета 09:18

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя. Таким образом политик отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Россию для участия в форумах "семерки", сообщает RT.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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