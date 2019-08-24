Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7Известия 08:45

Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину. Так он прокомментировал предложение лидера Франции и президента США пригласить в объединение Россию.
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Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России

URA.Ru08:41

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

RT на русском06:59

Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России

РБК07:40

Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

РИА Новости07:08

Туск призвал вместо России пригласить на встречу G7 Украину

Коммерсантъ08:07

Глава Европейского совета выступит за приглашение Украины на следующий саммит G7

Эхо Москвы06:30

Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7

ТАСС06:22
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Политика

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
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Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

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Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
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Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
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Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом

Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

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Происшествия

Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки

Обновлено в 06:13
Футбол

Тухель не выпустит Неймара, пока бразилец не определится с будущим

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил вероятность попадания Неймара в состав на предстоящий матч парижского клуба против «Тулузы».
Обновлено в 08:28
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Ролик с собакой-гипнотизером получил популярность в интернете

Обновлено в 04:41
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ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Культура

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Спорт

Ромасенко завоевала серебро на дистанции 200 метров на чемпионате мира

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Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Спорт

Гореева завоевала бронзу в спринте на летнем ЧМ

Обновлено в 07:37
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В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Политика

Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
Обновлено в 07:21
Общество

Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.
Обновлено в 07:34
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Обновлено в 08:24
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости

Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин выступил с важным заявлением об американских ракетах

Глава государства Владимир Путин сделал важное заявление на тему последних испытаний американских ракет.
Обновлено вчера в 06:18
Космос

4 загадочных артефакта внеземного происхождения

Независимые исследовательские работы указали на наличие в метеорите ископаемых водорослей, имеющих внеземное происхождение.
Обновлено вчера в 07:48
Кино

СМИ узнали детали про новые сериалы четвертой кинофазы Marvel

Совсем недавно студия анонсировала четвертую фазу сериалов по киновселенной.
Обновлено в 07:48
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Меркель огласила основные темы переговоров на саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель перечислила список основных тем, которые будут обсуждаться приглашенными лидерами на саммите "Большой семерки" во Франции.
Обновлено в 07:02
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Общество

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
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