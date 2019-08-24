Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7RT на русском 06:59

Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
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Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7

РИА Новости19:43

Туск призвал вместо России пригласить на встречу G7 Украину

Коммерсантъ08:07

Дональд Туск дал понять, что ЕС не хочет возвращения России в большую семерку

Эхо Москвы14:02

Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7

Известия18:43

Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России

РБК07:40

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

RT на русском06:59

Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7

ТАСС06:22
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Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
Космос

Российский космический лифт изменит мировую экономику – китайские СМИ

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 16:35
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Кино

Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года

Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов

На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле

Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Демонтаж самолета А321 завершился

Обновлено в 10:04
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

Обновлено в 13:57
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ

Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.
Обновлено в 15:55
Музыка

Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России

Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Авто

Эксперты оценили продажи бренда Jaguar Land Rover в России

Обновлено в 14:49
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Происшествия

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено в 14:32
Культура

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Российский актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом, о чем сообщается на его странице в Facebook в субботу, 24 августа.
Обновлено в 08:31
Авто

Показаны изображения пикапа Rolls-Royce Cullinan

Если Rolls-Royce предложит пикап Cullinan, можно поспорить, что хотя бы несколько человек захотят его просто из фанатизма.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Украинским силовикам в Донбассе могут разрешить употреблять алкоголь

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинским силовикам в Донбассе хотят разрешить употреблять алкогольные напитки.
Обновлено в 19:41
Единоборства

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда

Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Лодка перевернулась на Волге под Саратовом

Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Игры

В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака

Обновлено в 04:30
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
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