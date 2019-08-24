Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7Российская газета 09:18
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя. Таким образом политик отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Россию для участия в форумах "семерки", сообщает RT.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Политика
Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании
В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Обновлено в 09:48
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости
Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Происшествия
На трассе в Башкирии погибли супруги из Магнитогорска
В отечественной легковушке находились супруги из Магнитогорска, предварительно 33 и 32 лет.
Обновлено в 08:34
Музыка
Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России
Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко оправдался за пропуск мероприятий в честь Дня независимости Украины
Обновлено в 09:57
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Спорт
Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону
Обновлено в 10:09
Политика
Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию
Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
Обновлено в 03:42
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Политика
Политикана Зеленского поставили на место в День независимости
Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.
Обновлено в 09:50
Недвижимость
Аналитики сообщили о росте стоимости однокомнатных квартир в Москве на 13% за год
Аналитики заметили рост стоимости арендного жилья Среди причин заметного роста на первичную недвижимость за год специалисты "Авито Недвижимость" назвали "первыми отголосками" перехода на эскроу-счета (на них аккумулируются средства дольщиков, которыми застройщик не может пользоваться до завершения работ, соответствующий закон вступил в силу 1 июля 2019 года).
Обновлено в 07:00
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Обновлено в 06:19
Футбол
Нападающий «Челси» Педро на разминке получил серьезную травму
Нападающий «Челси» Педро получил серьезную травму на разминке перед матчем 3-го тура чемпионата Англии против «Норвича».
Обновлено в 08:58
Общество
На границе с Финляндией копятся очереди
Онлайн-сервис "На границе.ру" сообщает, 24 августа с утра на границе между Россией и Финляндией собираются очереди.
Обновлено в 04:15
Кино
Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга»
Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.
Обновлено в 10:40
Общество
Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть
Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
Обновлено вчера в 17:43
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16