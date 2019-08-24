Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7Газета.Ru 09:57
В свою очередь в Кремле подчеркнули, что возвращение в организацию не является для РФ самоцелью. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
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Здоровье
И наелся, и напился: 4 продукта, которые восполнят количество воды в организме
Хотя последствия обезвоживания настолько пугающие, что если человек беспокоится на эту тему, вероятно, можно подключить дополнительные меры по восстановлению уровня воды в организме, например, добавить в рацион некоторые продукты, о которых мы и расскажем.
Обновлено в 11:07
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Футбол
Вадим Евсеев: «„Зенит“ мог забить в концовке встречи»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата России отметил качественную игру своей команды в обороне.
Обновлено в 11:48
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08
Космос
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС
Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
Обновлено в 07:43
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Единоборства
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Старшая дочь Михаила Галустяна просит брата у родителей
Девочка рассказала о своих мечтах. Завтра, 25 августа, старшая дочь известного шоумена Михила Галустяна отметит день рождения.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Барселона» может арендовать украинского защитника
Сообщается, что 22-летний игрок на правах аренды присоединится к резервной команде каталонского клуба, выступающей в третьей группе сегунды B. Контракт с украинским защитником может быть подписан уже 27 августа.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Полиция задерживает людей в соседнем с Биаррицем городе
Полиция досматривает и задерживает людей на улицах города Байонна, находящегося в пешей доступности от Биаррица, где в субботу начался саммит "большой семёрки", передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:27
Спорт
Глазырина поделила первое место в спринте с Харватовой на ЧМ
Обновлено в 12:15
Футбол
Тухель: «Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим»
Пока ситуация не разрешится, играть он не будет. Что касается его формы, то он хорошо тренируется и чувствует себя гораздо лучше.
Обновлено в 09:12
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер.
Обновлено в 09:31
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Обновлено в 07:37
Политика
Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»
Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Музыка
В Волгограде на фестивале «Берег» выступают блогеры и группы
За вечер на сцене выступят 11 артистов, а с 18.30 на сцену выйдут группы «7Б», «Гречка» и «Хлеб».
Обновлено в 10:00
Космос
Астрономы узнают о звездообразовании благодаря телескопу NASA Webb
Американские специалисты в области астрономии сообщили, что совсем скоро благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба им удастся узнать больше о звездообразовании.
Обновлено в 03:55
Космос
Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО
Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Общество
Назван простой способ сбросить вес без диеты
Диетолог Грейми Томильсон рассказал о простом способе похудеть без радикальных ограничений в рационе.
Обновлено в 01:14
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41