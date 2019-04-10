Политика
Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до годаКомсомольская правда 09 апреля в 18:35
Глава Европейского совета Дональд Туск предложил лидерам 27 стран Евросоюза на экстренном саммите ЕС 10 апреля не только рассмотреть просьбу британского премьера Терезы Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня, но и предложить отложить выход Соединенного Королевства «с открытой датой» на срок до года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Туск предложил странам ЕС не устанавливать для Лондона жёсткую дату брексита
RT на русском09 апреля в 17:37
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
Обновлено в 04:28
Общество
В эфире Первого канала Гордон угрожал кирпичом саратовской чиновнице
Программа вышла в эфир вчера, 10 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Труп иностранки нашли в квартире с пьяным мужчиной в Москве
Парня с ножевыми ранениями отвезли в больницу Москва, 11 апреля. В квартире на востоке Москвы нашли труп иностранки и раненого мужчины.
Обновлено в 05:52
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы из зала Совбеза ООН
Во время заседания Совета Безопасности ООН 10 апреля вице-президент США Майк Пенс попросил постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду покинуть зал.
Обновлено в 06:02
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем
Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.
Обновлено в 02:34
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Единоборства
Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор сломал ногу
Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор рассказал, что сломал ступню за три недели до боя с Хабибом Нурмагомедовым, который 6 октября 2018 года завершился досрочной победой россиянина.
Обновлено в 04:41
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Калинин: «Авангард» воспитал меня, он всегда в моём сердце
Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Авто
В Украине продается уникальный VW Passat «амфибия»
Житель украинского городка Жидачов выставил на продажу необычный VW Passat B3, который после существенной модернизации получил новое название «Дельфин-2» за свои выдающиеся водоплавающие характеристики.
Обновлено в 06:05