Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до годаКомсомольская правда вчера в 18:35

Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 стран ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по брекситу.

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Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до года

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