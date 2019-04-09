Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до годаКомсомольская правда 09 апреля в 18:35

Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 стран ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по брекситу.

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил лидерам 27 стран Евросоюза на экстренном саммите ЕС 10 апреля не только рассмотреть просьбу британского премьера Терезы Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня, но и предложить отложить выход Соединенного Королевства «с открытой датой» на срок до года.

Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до года

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