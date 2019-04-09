Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить гибкую отсрочку BrexitПолитика Сегодня 09 апреля в 14:48

Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 стран ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по брекситу.

Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник, 9 апреля, предложил саммиту лидеров 27 стран-членов ЕС обсудить возможность предоставления Великобритании гибкой отсрочки Brexit на срок не более года. Внеочередная встреча по выходу Британии из Евросоюза состоится в среду,10 апреля.

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