Политика

Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить гибкую отсрочку BrexitПолитика Сегодня 09 апреля в 14:48

Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник, 9 апреля, предложил саммиту лидеров 27 стран-членов ЕС обсудить возможность предоставления Великобритании гибкой отсрочки Brexit на срок не более года. Внеочередная встреча по выходу Британии из Евросоюза состоится в среду,10 апреля.
Читать в источнике
Дональд Туск
Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 стран ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по брекситу.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 09 апреля в 17:37

Подробнее о событии

Туск предложил странам ЕС не устанавливать для Лондона жёсткую дату брексита

RT на русском09 апреля в 17:37

Туск предложил обсудить «гибкую отсрочку» Brexit на внеочередном саммите

РБК09 апреля в 14:34

Туск официально предложил гибкое продление срока Brexit до года

Интерфакс09 апреля в 13:49

Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить запрос Мэй на отсрочку Brexit

РИА Новости09 апреля в 14:11

Туск предложил обсудить на саммите ЕС отсрочку Brexit на год

Известия09 апреля в 14:10

Туск официально предложил продление Brexit на год

Московский Комсомолец09 апреля в 13:58

Евросоюз может предложить Великобритании так называемую гибкую отсрочку выхода из ЕС

Эхо Москвы09 апреля в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

Турция и США поссорились из-за российских С-400

Обновлено вчера в 11:00
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России

Обновлено вчера в 08:11
Хоккей

«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0

Обновлено вчера в 22:47
Политика

Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе

Президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности посетили церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца в городе Пушкин на территории музея-заповедника Царское село.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Ждем грозу? Прогноз погоды на четверг

Правда, придется ли она на наш город пока не ясно, зато понятно точно, что четверг будет дождливым.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено вчера в 04:42
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено вчера в 07:43
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Пьяных водителей хотят приравнять к убийцам

Госдума хочет приравнять аварии, в которых по вине пьяных водителей погибли люди, к умышленным убийствам.
Обновлено 09 апреля в 00:15
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву ограбили на прогулке в Лондоне

Леру Кудрявцеву ограбили во время прогулки около Букингемского дворца в Лондоне.
Обновлено в 01:09
Авто

Subaru анонсировал новый Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Космос

ОАЭ планируют приобрести у «Роскосмоса» корабль «Союз»

Обновлено вчера в 22:09
Наука

«Яндекс» вручил первую научную премию имени Ильи Сегаловича

«Яндекс» вручил 13 исследователям первую премию имени Ильи Сегаловича за вклад в развитие компьютерных наук.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Обновлено в 01:50
Спорт

Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду

На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.
Обновлено в 00:41
Авто

Чем опасны автомобили, всю зиму простоявшие в сугробе

Обновлено вчера в 06:22
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Порошенко опубликовал видео, на котором грузовик сбивает Зеленского

Обновлено вчера в 20:44
Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии

YouTube решил выпускать интерактивные шоу

Обновлено вчера в 10:09
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и целого ряда заинтересованных лиц в Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное