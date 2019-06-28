Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идееРБК вчера в 22:38

с чего всё началось

Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times. Должен сказать, что я категорически не согласен с тем, что либерализм себя изжил.

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа. По словам Туска, он категорически не согласен с этим утверждением.

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

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