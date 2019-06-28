Туск ответил на слова Путина о либеральной идееRT на русском 01:03

с чего всё началось

Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times. Я должен сказать, что я категорически не согласен с утверждением, что либерализм изжил себя.

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила. Об этом сообщается на сайте европейского органа.

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Гаджеты «Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.

Происшествия В отношении основателя «Рольфа» возбуждено дело Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.

Общество В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.

Политика Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.

Общество Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.

Шоу-бизнес Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.

Экономика Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов С 1 июля в России меняются правила кредитования. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Происшествия В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.

Общество МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Футбол «Челси» предложил Дзоле должность посла, итальянец хочет тренировать "Челси" хотел удержать 52-летнего итальянца и предложил ему должность посла в клубе, но он отказался, так как намерен продолжить тренерскую карьеру.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Экономика «Кассир.ру» пожаловался на «Яндекс» в ФАС Крупный онлайн-продавец билетов на зрелищные мероприятия «Кассир.ру» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на недобросовестную конкуренцию со стороны «Яндекса».

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Политика Путин назвал имена мировых лидеров, которые его восхищают Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".

Происшествия 12-летний вратарь покалечился во время футбольного матча в Петербурге По предварительной информации, травмы школьник получил во время тренировки в юношеском футбольном клубе.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Общество В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.