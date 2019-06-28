Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идееRT на русском 01:03
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила. Об этом сообщается на сайте европейского органа.
Читать в источнике
Оценить282
Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times. Должен сказать, что я категорически не согласен с тем, что либерализм себя изжил.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 01:03
с чего всё началось
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.РБКвчера в 22:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Хоккей
Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой
Обновлено в 06:38
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Фотогалерея дня: настоящий работающий смартфон Samsung Galaxy Note 10+ в руках пользователя
Канал YouTube под названием TechTalkTV опубликовал первые настоящие живые фотографии нового смартфона Samsung серии Galaxy Note.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Телеканал «Россия-1» отменил выпуск Малахова про сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Усадьбу Лопухиных в Москве передадут ГМИИ имени Пушкина
Усадьба Лопухиных, где раньше находился музей Рерихов, передается в оперативное управление Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, сообщил в пятницу журналистам глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Обновлено в 04:59
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Транспорт
В Иркутской области из-за паводка закрыта федеральная трасса «Сибирь»
Движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области временно закрыли для всех видов транспорта из-за подъёма воды в реке Уда, сказано на сайте дорожного управления "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено вчера в 12:16
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский дал гражданство грузинским наемникам
Обновлено в 06:55
Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский запустил флешмоб о конституции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в честь Дня конституции, который отмечается в стране 28 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ
В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ
Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Общество
В Уфе V Всемирный курултай башкир начался со скандала
Фото: стоп-кадр видеотрансляции В Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. На съезд приехали 500 делегатов из 26 стран мира.
Обновлено в 04:20