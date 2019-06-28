Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идееRT на русском 01:03
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила. Об этом сообщается на сайте европейского органа.
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Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times. Должен сказать, что я категорически не согласен с тем, что либерализм себя изжил.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 01:03
с чего всё началось
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.РБКвчера в 22:38
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
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