Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идееRT на русском 01:03

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила. Об этом сообщается на сайте европейского органа.
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Дональд Туск
Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times. Должен сказать, что я категорически не согласен с тем, что либерализм себя изжил.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 01:03
с чего всё началось
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается
 на сайте европейского органа.
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РЕН ТВвчера в 14:19
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Путин без почестей похоронил либерализм

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