Туск ответил на слова Путина о либеральной идееRT на русском 01:03

с чего всё началось

Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times. Должен сказать, что я категорически не согласен с тем, что либерализм себя изжил.

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила. Об этом сообщается на сайте европейского органа.

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

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