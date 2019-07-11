Политика
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и ЕвропыRT на русском 03:50
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы. Как отметил Туск, распад Советского Союза «не был самой крупной геополитической катастрофой века».
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Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Общество
Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни
Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В прокуратуре назвали наиболее вероятную причину смерти гандболистки Королёвой
Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Эльблонга Ивона Петровская заявила, что наиболее вероятной причиной смерти игрока женской сборной России по пляжному гандболу и команды «Ставрополье» Екатерины Королёвой является утопление.
Обновлено в 03:37
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 40%
Доходы компании «Газпром» от экспорта газа во втором квартале 2019 года упали на 38% по сравнению с первым кварталом текущего года.
Обновлено в 01:07
Космос
Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Девочка-подросток погибла в массовом ДТП в Ленобласти
В результате ДТП погибла женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту аварии начата проверка.
Обновлено вчера в 19:27
Футбол
Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди
Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле была замужем всего несколько часов
Лайма Вайкуле в интервью Womans Day рассказала, что несколько часов своей жизни была замужем, но ей это совершенно не понравилось.
Обновлено в 03:03
Футбол
Игуаин может перейти в «Вест Хэм»
Обновлено в 00:53
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Футбол
«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0
Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
Обновлено вчера в 19:58
Культура
Житель Владивостока выдал пельмени из жвачки за экспонат на выставке современного искусства
Обновлено вчера в 03:55
Экономика
Московский торговый дом банкротит крупный химический завод Башкирии
В форме открытого акционерного общества действует с 2012 года после преобразования по схеме государственно-частного партнерства химического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Обновлено в 02:02
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика
В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Дочь юмориста Анастасия Винокур рассказала, на что пошла ради карьеры
Дочь известного юмориста Владимира Винокура – Анастасия Винокур, поделилась подробностями из личной жизни и тем, как ей удалось добиться успехов в балете.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Новейший британский авианосец дал течь
Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.
Обновлено в 01:02
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика
В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.
Обновлено в 03:16
Космос
ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ КОЛОНИЗИРОВАТЬ МАРС?
Если же и есть там хоть какая-то малейшая частичка жизни, то искать её надо глубоко в недрах огненной планеты, там, где ученые надеются найти жидкую, пригодную для жизни воду.
Обновлено в 03:02