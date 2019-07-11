Политика

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и ЕвропыRT на русском 03:50

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы. Как отметил Туск, распад Советского Союза «не был самой крупной геополитической катастрофой века».
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Глава Евросовета в Грузии поспорил с Путиным о развале СССР

URA.Ru03:45

Туск заявил, что крах СССР «стал благословением для Европы и России»

ТАСС02:44

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

RT на русском03:50

Глава Евросовета назвал распад СССР счастливым событием

News.ru03:17

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

РИА Новости02:55

Туск в Грузии заявил о пользе разрушения СССР

Взгляд.ру03:02

Туск назвал распад СССР благословением для Грузии, Украины и России

SM News02:41
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 03:29
Общество

Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни

Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В прокуратуре назвали наиболее вероятную причину смерти гандболистки Королёвой

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Эльблонга Ивона Петровская заявила, что наиболее вероятной причиной смерти игрока женской сборной России по пляжному гандболу и команды «Ставрополье» Екатерины Королёвой является утопление.
Обновлено в 03:37
Экономика

ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Обновлено в 02:05
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 40%

Доходы компании «Газпром» от экспорта газа во втором квартале 2019 года упали на 38% по сравнению с первым кварталом текущего года.
Обновлено в 01:07
Космос

Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Девочка-подросток погибла в массовом ДТП в Ленобласти

В результате ДТП погибла женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту аварии начата проверка.
Обновлено вчера в 19:27
Футбол

Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди

Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле была замужем всего несколько часов

Лайма Вайкуле в интервью Womans Day рассказала, что несколько часов своей жизни была замужем, но ей это совершенно не понравилось.
Обновлено в 03:03
Футбол

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

Обновлено в 00:53
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Футбол

«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0

Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
Обновлено вчера в 19:58
Культура

Житель Владивостока выдал пельмени из жвачки за экспонат на выставке современного искусства

Обновлено вчера в 03:55
Экономика

Московский торговый дом банкротит крупный химический завод Башкирии

В форме открытого акционерного общества действует с 2012 года после преобразования по схеме государственно-частного партнерства химического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Обновлено в 02:02
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика

В Харькове восстановили памятник Жукову

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Космос

Запуск «Протона-М» с обсерваторий «Спектр-РГ» могут вновь отложить

Обновлено в 03:24
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne

Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Дочь юмориста Анастасия Винокур рассказала, на что пошла ради карьеры

Дочь известного юмориста Владимира Винокура – Анастасия Винокур, поделилась подробностями из личной жизни и тем, как ей удалось добиться успехов в балете.
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Армия и оружие

Новейший британский авианосец дал течь

Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.
Обновлено в 01:02
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Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
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Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
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В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.
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Космос

ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ КОЛОНИЗИРОВАТЬ МАРС?

Если же и есть там хоть какая-то малейшая частичка жизни, то искать её надо глубоко в недрах огненной планеты, там, где ученые надеются найти жидкую, пригодную для жизни воду.
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