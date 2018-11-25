Политика
Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit
Лидеры ЕС утвердили соглашение по BrexitРБК04:54
Лидеры 27 государств, остающихся в Евросоюзе, одобрили согласованный в ходе долгих переговоров соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
РБК04:54
ЕС 27 одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
— Дональд Туск, польский политикDaily Storm 04:47
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