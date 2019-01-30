Политика
Туск: Евросоюз не будет пересматривать соглашение по BrexitРоссийская газета 18:07
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель не станет пересматривать условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС, которое было одобрено сторонами 25 ноября 2018 года. Он подчеркнул, что позиция Евросоюза по данному вопросу "понятна и последовательна".
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Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы выяснили, чего Великобритания не хочет. Но мы до сих пор не знаем, чего она хочет.
— Дональд Туск, польский политикГазета.Ru 15:23
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Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году
Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
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Наука
Обнаружена новая опасность кошек
Обновлено в 11:59
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Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
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Обновлено в 21:36
Транспорт
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено в 20:52
Авто
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Авто
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Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
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Галкин ответил на критику Ахеджаковой
Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях.
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Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Экономика
«Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
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Обновлено в 17:34
Происшествия
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Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой в Иркутской области
Четыре человека погибли и как минимум пять пострадали в результате столкновения маршрутного такси с "КамАЗом" в Иркутской области.
Обновлено в 20:42
Экономика
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.
Обновлено в 20:34
Транспорт
На Сахалине вновь приостановлено междугороднее автобусное сообщение
В Сахалинской области было ограничено движение междугородних пассажирских автобусов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Сахалина.
Обновлено в 21:25
Транспорт
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Авто
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Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия
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Испанское агентство Efe сообщает, что его фотограф пропал в Каракасе.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Обновлено в 08:55
Происшествия
Открывший стрельбу на Корсике мужчина найден мертвым
Обновлено в 20:42
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Космос
Сотрудники космодрома нашли трещину в разгонном блоке «Фрегат»
«Фрегат», который должен будет вывести на орбиту спутники британской системы OneWeb, находится на космодроме Куру во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 21:44
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.
Обновлено в 12:58