Политика
Туск: Евросоюз не будет пересматривать соглашение по BrexitРоссийская газета 18:07
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель не станет пересматривать условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС, которое было одобрено сторонами 25 ноября 2018 года. Он подчеркнул, что позиция Евросоюза по данному вопросу "понятна и последовательна".
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Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы выяснили, чего Великобритания не хочет. Но мы до сих пор не знаем, чего она хочет.
— Дональд Туск, польский политикГазета.Ru 15:23
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Калифорнийский совет по условно-досрочным слушаниям рекомендовал освободить из-под стражи Лесли ван Хаутен, которая вместе с сектой "Семья", основанной серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, участвовала в серии громких убийств.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
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Гаджеты
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Изображения нового компактного кроссовера Skoda Kamiq были опубликованы в рамках начавшейся рекламной кампании.
Обновлено в 07:16
Происшествия
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Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
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В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
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Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
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Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
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