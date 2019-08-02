Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во ФранцииГазета.Ru 12:28

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
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Самолет-амфибия разбился во время тушения пожара во Франции

Взгляд.ру13:01

Во Франции разбился тушувший пожар самолет-амфибия

РЕН ТВ12:25

Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

Вести.Ru12:51

Во Франции разбился тушивший природные пожары самолёт

RT на русском12:28

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Газета.Ru12:28

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар

РИА Новости12:27

Самолет разбился во время тушения лесного пожара во Франции

Lenta.ru13:04
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол

Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника

Обновлено в 12:45
Политика

В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м

Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Политика

Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер

ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Общество

Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах

Обновлено в 11:48
Происшествия

От передозировки наркотиков скончалась внучка Роберта Кеннеди

Обновлено в 08:37
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 1,03% и достиг уровня в 65,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:09 мск.
Обновлено в 05:29
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Обновлено в 07:00
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика

Путин упростил украинцам жизнь в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах против Китая

США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:03
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Футбол

Глава «Шальке» Теннис призвал финансировать энергетику в Африке: «Тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей в темноте»

Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис вчера выступил выступил на мероприятии, посвященном предпринимательству, и заявил, что инвестиции в Африку нужны для того, чтобы население континента прекратило вырубать деревья и делать детей в темноте.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Житель Забайкалья убил подругу и 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

Обновлено в 11:49
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Финансы

Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Религия

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 16:26
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Кино

Вышел трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему»

"13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Подольская в слитном купальнике похвасталась подтянутой фигурой

В первые дни августа певица поделилась новыми пляжными фото. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в слитном голубом купальнике.
Обновлено в 13:16
Здоровье

Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
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