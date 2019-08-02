Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во ФранцииГазета.Ru 12:28
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
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Происшествия
СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве
Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника
Обновлено в 12:45
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 1,03% и достиг уровня в 65,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:09 мск.
Обновлено в 05:29
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Обновлено в 07:00
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:03
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Футбол
Глава «Шальке» Теннис призвал финансировать энергетику в Африке: «Тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей в темноте»
Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис вчера выступил выступил на мероприятии, посвященном предпринимательству, и заявил, что инвестиции в Африку нужны для того, чтобы население континента прекратило вырубать деревья и делать детей в темноте.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Житель Забайкалья убил подругу и 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Религия
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Кино
Вышел трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему»
"13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Подольская в слитном купальнике похвасталась подтянутой фигурой
В первые дни августа певица поделилась новыми пляжными фото. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в слитном голубом купальнике.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55