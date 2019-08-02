Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во ФранцииГазета.Ru 12:28
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
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Общество
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Авто
Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился
Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.
Обновлено в 14:01
Футбол
Семак забрал у Малкома футболку после пресс-конференции
«Зенит» показал, чем закончилась пресс-конференция новичка команды Малкома и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Обновлено в 16:00
Футбол
Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл»
Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Бизнес в центре Москвы предупредили об опасности акций протеста
Районные управы предложили магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности или закрыться 3 августа, когда запланирована несогласованная акция оппозиции.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Баскетбол
Сергей Базаревич: «В принципе, все было очень неплохо»
Может, соперник по какой-то причине оказался не готов к тому, что мы будем так интенсивно защищаться, хотя это неплохая команда, и свидетельством тому ее выход на Кубок мира.
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+
За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Авто
Назвали топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
Аналитики отмечают, что за первое полугодие 2019 года в нашей стране было реализовано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Россиян призвали воздержаться от поедания мухоморов
Россиян предупредили, что не стоит поддаваться на советы пользователей социальных сетей, которые рекомендуют есть мухоморы.
Обновлено в 11:58
Политика
Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД
США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 06:38
Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено в 15:13
Футбол
Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.
Обновлено в 06:30
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика
Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Музыка
Кэти Перри заплатит за плагиат почти три миллиона долларов
Жюри присяжных в Лос-Анджелесе обязало американскую певицу Кэти Перри выплатить $2,78 миллиона за плагиат при создании песни Dark Horse.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40