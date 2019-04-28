Политика

Туры по Украине артистов из России допустили в штабе ЗеленскогоNews.ru 00:14

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет. По его словам, это станет возможным в случае изменения местных законов. По артистам действует законодательство.
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Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

РБК03:53

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

РИА Новостивчера в 23:20

В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России

Газета.Ru01:28

В штабе Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам

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У Зеленского подняли вопрос об артистах и фильмах из России

Российский Диалог02:42

«Мы выросли на этих фильмах»: Советник Зеленского – о том, вернут ли на Украину советские ленты и российских артистов

Царьградвчера в 15:06

В команде Зеленского рассказали, сможет ли вернуться на Украину советское кино

Life.ruвчера в 11:25
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Музыка

Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 17:41
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola

Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили

Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Наука

Найден самый древний след человека в Америке

Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Общество

Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая

Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Политика

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Обновлено в 03:30
Футбол

Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»

"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты

Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика

Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Глава Tesla Илон Маск дал обязательство не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы компании.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Ростовской области в аварии погиб 19-летний студент

В поселке Лиховской Ростовской области в аварии погиб 19 летний студент, сообщает пресс-служба областного управления ГУВД.
Обновлено в 01:46
Здоровье

Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Политика

Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.
Обновлено вчера в 08:00
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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