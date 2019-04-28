Туры по Украине артистов из России допустили в штабе ЗеленскогоNews.ru 00:14

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет. По его словам, это станет возможным в случае изменения местных законов. По артистам действует законодательство.

Туры по Украине артистов из России допустили в штабе Зеленского

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