Политика
Туры по Украине артистов из России допустили в штабе ЗеленскогоNews.ru 00:14
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет. По его словам, это станет возможным в случае изменения местных законов. По артистам действует законодательство.
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Музыка
Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 17:41
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Moto RAZR 2019 появился на официальных изображениях Motorola
Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили
Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Наука
Найден самый древний след человека в Америке
Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Футбол
Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»
"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты
Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Глава Tesla Илон Маск дал обязательство не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы компании.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Ростовской области в аварии погиб 19-летний студент
В поселке Лиховской Ростовской области в аварии погиб 19 летний студент, сообщает пресс-служба областного управления ГУВД.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек
Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Политика
Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.
Обновлено вчера в 08:00