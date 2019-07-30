Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в АнтальеРоссийская газета 15:35

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
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с чего всё началось

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

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Газета.Ru15:00
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