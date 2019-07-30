Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в АнтальеРоссийская газета 15:35

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
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Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье

Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
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