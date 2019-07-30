Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в АнтальеРИА Новости вчера в 14:30
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции. Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников.
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Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.РБКвчера в 14:04
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Директор ассоциации «Турпомощь» ответил на заявление о десятках погибших туристов в Турции
Народные новостивчера в 09:08
В «Турпомощи» прокомментировали заявление о десятках умерших в Анталье российских туристов
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