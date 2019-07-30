Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в АнтальеРоссийская газета 15:35
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.РБК14:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Наука
В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
Обновлено в 05:22
Энергетика
Путин подписал закон о контроле цен на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Хоккей
Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год
Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с "Колорадо", сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 13:51
Космос
NASA пропустило «город НЛО» на Луне
Обновлено в 08:07
Транспорт
В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»
Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Гаджеты
Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска
На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
Обновлено в 15:53
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Представлен игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 07:07
Общество
В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой
Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено в 11:03
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Игры
Sony продала уже 100 миллионов консолей PlayStation 4
Японская компания Sony в первом квартале текущего года отгрузила дилерам 3,2 миллиона игровых консолей PlayStation 4. Тем самым она преодолела общую отметку в 100 миллионов продаж популярной приставки.
Обновлено в 19:45
Общество
Минсельхоз назвал количество погибших в России пчел
За последнее время в России погибло 39,6 тыс. пчелосемей — 1,3% от общего количества. Об этом сообщили в Минсельхозе.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Общество
В Сочи появились крупные летающие тараканы
Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
Обновлено в 11:10
Общество
Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:46
Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено в 17:42
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В МВД рассказали о митингующих, вооруженных молотками и ножами
По словам заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве Александра Половинки, многие участники протестной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля, заранее подготовились к силовому сценарию, прихватив с собой молотки и ножи.
Обновлено в 19:28