Экономика
Туроператоры предупредили о возможном подорожании авиарейсов по РоссииКоммерсантъ 11:20
Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Через таксу ZZ ТКП взимает плату за оформление договора авиаперевозки на «нейтральном» электронном билете. Сейчас размер таксы ZZ составляет 185 руб.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый в покушении на убийство женщины в ТиНАО
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство женщины в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГСУ Следственного комитета по столице.
Обновлено в 14:29
Здоровье
Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Иванович — о голе Азмуна: «В моем понимании это чистый мяч»
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями после матча 6-го тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом" (0:0).
Обновлено в 14:45
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Ким Чен Ын лично контролировал испытания нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием «нового оружия» в пятницу.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено в 11:00
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
Обновлено в 13:15
Футбол
Андре Шюррле: «Хочу забить Акинфееву в красно-белой форме»
Обновлено в 14:42
Кино
Умер создатель мультяшного кролика Роджера
Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено в 11:30
Футбол
Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»
Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Пожар на шахте в Кузбассе оперативно потушили
Пожар на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе, который возник вечером в субботу, 17 августа, оперативно потушили.
Обновлено в 15:32
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Космос
Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по Марсу
Миллиардер Илон Маск продолжает удивлять общественность.
Обновлено в 11:29
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено 15 августа в 10:34
Футбол
Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки с командой. Парижский клуб готовится к матчу второго тура лиги 1 с «Ренном».
Обновлено в 07:47
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у берегов Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
Обновлено в 14:33
Экономика
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В ООН заявили о готовности способствовать переходному процессу в Судане
В ООН готовы способствовать переходному процессу в Судане, сообщается в заявлении официального представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.
Обновлено в 15:11