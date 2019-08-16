Экономика

Туроператоры предупредили о возможном подорожании авиарейсов по РоссииКоммерсантъ 11:20

Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Через таксу ZZ ТКП взимает плату за оформление договора авиаперевозки на «нейтральном» электронном билете. Сейчас размер таксы ZZ составляет 185 руб.
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