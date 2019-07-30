Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

с чего всё началось

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции. Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников.

Армия и оружие Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Шоу-бизнес Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Происшествия 86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Общество В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Армия и оружие Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Культура Умер народный художник Валерий Кокурин Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.

Здоровье Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.

Кино Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.

Энергетика Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.

Политика Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.