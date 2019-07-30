Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в АнтальеРИА Новости 14:30
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции. Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.РБК14:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Футбол
Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км
Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей
Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 15:07
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Происшествия
86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности
В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 19:08
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия
Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Космос
Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено в 13:23
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира
Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено в 16:46