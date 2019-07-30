Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в АнтальеРИА Новости 14:30

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции. Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье

Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
РБК14:04

Подробнее о событии

Туроператоры назвали причины гибели российских туристов в Турции

РЕН ТВ22:13

В «Турпомощи» отреагировали на данные о смерти десятков россиян в Анталье

Газета.Ru15:00

Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье

РБК14:04

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

РИА Новости14:30

В «Турпомощи» прокомментировали заявление о десятках умерших в Анталье российских туристов

RT на русском11:34

Директор ассоциации «Турпомощь» ответил на заявление о десятках погибших туристов в Турции

Народные новости09:08

Союз туриндустрии отреагировал на информацию о гибели россиян в Анталье

Rambler News Service06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Футбол

Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»

Обновлено в 16:04
Происшествия

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов

Обновлено в 22:04
Армия и оружие

Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км

Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей

Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет»

Обновлено в 17:33
Происшествия

Правозащитников из «Мемориала» оштрафовали за пикет в память о коллеге

Обновлено в 16:43
Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве

Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика

Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов

Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Происшествия

86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности

В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 19:08
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Общество

В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия

Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Политика

Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Космос

Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии

Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Культура

Умер народный художник Валерий Кокурин

Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу

Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Кино

Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились

Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09
Энергетика

Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено в 13:23
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено в 15:02
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира

Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Политика

Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено в 16:46
ещё по теме
Главное