Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздникиРБК 02:52

Во все туры включены завтраки в гостинице, а в Турции и Тунисе — питание по системе «все включено». По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
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Названы самые дешевые туры на майские праздники

РЕН ТВ00:35

Туроператоры назвали самые дешевые направления для отдыха на майские праздники

Интерфакс04:09

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

РБК02:52

Названы самые доступные для путешествий на майские праздники страны

Комсомольская правда05:11

Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники

РИА Новостивчера в 23:02

Самые дешевые пляжные туры на майские праздники

REGNUMвчера в 06:37

Туроператоры сообщили, ждать ли снижения цен на туры в Римини

ТурДомвчера в 03:39
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Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
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Виновен: бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву огласили приговор

Как итог: Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению возможности занимать должности в ближайшие 10 лет.
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Театры

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Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты

Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Авто

Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле

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Футбол

Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, призвала журналистов задуматься о своей карме.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
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Политика

Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Чайка раскритиковал работу следователей

«К сожалению, вновь приходится констатировать, что позитивных перемен в работе органов расследования не произошло», – цитирует ТАСС генпрокурора.
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Армия и оружие

Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения

Служащие в структурах ФСБ по контракту не смогут выезжать за пределы России без разрешения руководства.
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Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из «Балтийского СПГ»

«Газпром» и Royal Dutch Shell обсуждают условия выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:44
Политика

Госдума приняла в первом чтении проекты о шпионских устройствах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 05:15
Политика

Кириенко выступил за сокращение дистанции между властью и обществом

Кириенко считает, что одна из ключевых проблем России — это слишком большая дистанция власти и запрос на сокращение этой дистанции.
Обновлено в 05:15
Политика

В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка

Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Политика

ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» по фамилии Пирожок

ФСБ задержала в московском регионе члена запрещенной украинской организации «Правый сектор» по фамилии Пирожок, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление спецслужбы по Москве и Московской области.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы

У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Футбол

Леонида Слуцкого дисквалифицировали на один матч за критику арбитра

Обновлено в 01:53
Происшествия

В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией

В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Общество

В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга

Октябрьский райсуд Архангельска оштрафовал семерых участников несогласованной акции протеста против строительства полигона «Шиес» в Архангельской области, на котором планируется складировать мусор из Москвы.
Обновлено в 05:54
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
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Общество

В Екатеринбурге выставили на продажу дворец с колоннами за 25 млн

Екатеринбуржцам предложили купить трехэтажный дворец за 25 миллионов рублей на Вакина, 61 в микрорайоне Нижнеисетский.
Обновлено в 04:45
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
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