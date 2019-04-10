Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздникиРБК 02:52

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб. На втором месте оказалась Анапа с турами по цене от 28,4 тыс. руб. на двоих, на третьем — Сочи с путевками от 29,4 тыс. руб.
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Названы самые дешевые туры на майские праздники

РЕН ТВ00:35

В АТОР рассказали, где можно бюджетно отдохнуть на майские

Московский Комсомолец02:16

АТОР назвал самые бюджетные направления для отдыха на майских

Телеканал 360°01:25

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

РБК02:52

Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники

РИА Новостивчера в 23:02

Самые дешевые пляжные туры на майские праздники

REGNUMвчера в 06:37

Где отдохнуть на майские праздники: самые популярные и бюджетные направления

ВК Прессвчера в 04:46
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Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Светланы Лободы Евангелина. Девочке исполнилось восемь лет.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт

Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты

Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
Обновлено в 00:53
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Политика

«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста

Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Общество

Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску

Обновлено вчера в 12:42
Общество

В России выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:47
Экономика

В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо

По мнению Шафоростова, дефицит салата и резкий скачок цен возник после того, как в очередной раз был перекрыт «несанкционированный канал поставки».
Обновлено в 00:00
Общество

В День космонавтики ВДНХ смогут бесплатно посетить Гагарины и Леоновы

Обновлено в 01:48
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД

Обновлено в 02:46
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре – АО «КРП-инвест» – за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Премьер Пакистана о деле F-16: правда всегда побеждает

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский премьер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что «правда всегда побеждает, поэтому ее лучше придерживаться в политике».
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»

25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Бывшие мужья Аллы Пугачевой расскажут о певице в «Секрете на миллион»

На канале НТВ готовится особенный выпуск ток-шоу «Секрет на миллион», что выйдет в эфир в ближайшую субботу.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

Обновлено в 01:05
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика

Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Общество

Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»

Обновлено в 02:14
Авто

Кроссовер Changan CS75 вернулся на рынок России

Обновлено в 01:36
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено вчера в 03:10
Политика

Венесуэла покинет Организацию американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 16:46
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