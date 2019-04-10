Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздникиРБК 02:52
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб. На втором месте оказалась Анапа с турами по цене от 28,4 тыс. руб. на двоих, на третьем — Сочи с путевками от 29,4 тыс. руб.
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Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Светланы Лободы Евангелина. Девочке исполнилось восемь лет.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт
Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты
Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
Обновлено в 00:53
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Политика
«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста
Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску
Обновлено вчера в 12:42
Общество
В России выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо
По мнению Шафоростова, дефицит салата и резкий скачок цен возник после того, как в очередной раз был перекрыт «несанкционированный канал поставки».
Обновлено в 00:00
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД
Обновлено в 02:46
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре – АО «КРП-инвест» – за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Премьер Пакистана о деле F-16: правда всегда побеждает
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский премьер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что «правда всегда побеждает, поэтому ее лучше придерживаться в политике».
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»
25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Бывшие мужья Аллы Пугачевой расскажут о певице в «Секрете на миллион»
На канале НТВ готовится особенный выпуск ток-шоу «Секрет на миллион», что выйдет в эфир в ближайшую субботу.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»
Обновлено в 02:14
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на рынок России
Обновлено в 01:36
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 16:46