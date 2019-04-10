Путешествия

Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздникиИзвестия 06:19

Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Названы самые доступные для путешествий на майские праздники страны

Комсомольская правда05:11

Туроператоры сообщили, ждать ли снижения цен на туры в Римини

ТурДомвчера в 03:39

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

РБК02:52

Названы самые дешевые туры на майские праздники

РЕН ТВ00:35

Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники

РИА Новостивчера в 23:02

Самые дешевые пляжные туры на майские праздники

REGNUMвчера в 06:37

Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники

Известия06:19
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Авто

В России сократился импорт легковых машин

Как сообщает портал «АвтоБизнесРевю», за первые два месяца текущего года ввоз импортных автомобилей на территорию РФ сократился на 8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 01:58
Общество

Россияне назвали размер зарплаты для достойной жизни

24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
Обновлено в 02:07
Общество

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Общество

Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
Обновлено в 07:34
Футбол

Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука

Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Авто

Иностранцы рассказали, что они думают о LADA

Сайт Sputnik Mundo рассказал, что думают боливийцы о LADA на самом деле.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Маршрутка врезалась в грузовик в Челябинске

Маршрутное такси столкнулось с грузовиком в Челябинске. Госпитализированы четыре человека, характер и степень их травм выясняются.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35

Обновлено в 04:03
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Общество

На Ямале вахтовики облачили оленя в спецодежду

Обновлено в 07:14
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Общество

Инструкцию по переходу на цифровое вещание разместят на билбордах

При выезде из Москвы на билбордах разместят инструкцию для дачников по переходу на цифровое вещание.
Обновлено в 06:33
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд

Обновлено вчера в 02:48
Политика

ЦИК передал мандат Алферова экс-депутату Госдумы Берулаве

Центризбирком постановил передать вакантный депутатский мандат Жореса Алферова кандидату бывшему депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:35
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Массимо Каррера рассказал об «огромном желании тренировать»

Обновлено в 07:01
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения

Обновлено вчера в 07:57
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