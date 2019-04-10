Путешествия
Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздникиИзвестия 06:19
Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Авто
В России сократился импорт легковых машин
Как сообщает портал «АвтоБизнесРевю», за первые два месяца текущего года ввоз импортных автомобилей на территорию РФ сократился на 8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
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24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
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Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей
Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
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Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
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Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
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Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
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Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
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Иностранцы рассказали, что они думают о LADA
Сайт Sputnik Mundo рассказал, что думают боливийцы о LADA на самом деле.
Обновлено в 05:18
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Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
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Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
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Маршрутка врезалась в грузовик в Челябинске
Маршрутное такси столкнулось с грузовиком в Челябинске. Госпитализированы четыре человека, характер и степень их травм выясняются.
Обновлено в 07:07
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Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
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Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
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Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
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На Ямале вахтовики облачили оленя в спецодежду
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Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
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Инструкцию по переходу на цифровое вещание разместят на билбордах
При выезде из Москвы на билбордах разместят инструкцию для дачников по переходу на цифровое вещание.
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Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
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Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд
Обновлено вчера в 02:48
Политика
ЦИК передал мандат Алферова экс-депутату Госдумы Берулаве
Центризбирком постановил передать вакантный депутатский мандат Жореса Алферова кандидату бывшему депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Массимо Каррера рассказал об «огромном желании тренировать»
Обновлено в 07:01
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения
Обновлено вчера в 07:57