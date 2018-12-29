с чего всё началось

Ростуризм подтвердил, что получил уведомление от туроператора о прекращении деятельности. В ведомстве уточнили, что ответственность ООО «Атурис-тур» за неисполнение обязательств по договору застрахована на сумму в 10 млн руб. в страховой организации САО «ЯКОРЬ».

Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Происшествия Происшествия Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.

Происшествия Происшествия В центре Петербурга Mercedes сбил шесть пешеходов На Невском проспекте в Петербурге Mercedes вылетел на тротуар и сбил шесть человек, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Политика Политика МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си из-за утечки данных журналистов Министерство иностранных дел РФ не получало никаких обращений от британской вещательной корпорации «Би-би-си» в связи с публикацией в соцсетях данных о ее сотрудниках.

Происшествия Происшествия В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

Спорт Спорт Лагно выиграла чемпионат мира по блицу Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.

Политика Политика Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Происшествия Происшествия В ДТП в Финляндии погибла семья из России На севере Финляндии при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибла семья из России.

Происшествия Происшествия На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе "В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Политика Политика Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Спорт Спорт Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

Политика Политика Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

Транспорт Транспорт В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Авто Авто Газета составила топ-10 новинок российского авторынка в 2018 году «Российская газета» составила рейтинг автомобилей, представленных на российском рынке в 2018 году.

Политика Политика Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Общество Общество Российский берег завалило селедкой На берег острова Итуруп (Курильские острова) выбросило тысячи селедок.

Происшествия Происшествия На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.

Общество Общество Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана

Армия и оружие Армия и оружие Британия откроет новые военные базы после Brexit В течение нескольких лет после выхода из Евросоюза Великобритания собирается расширить военное присутствие за рубежом – в Юго-Восточной Азии и в районе Карибского бассейна.

Происшествия Происшествия В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Происшествия Происшествия Массовая драка около бара в Петербурге попала на видео В сети появилось видео массовой драки, произошедшей около одного из баров на Думской улице в Петербурге, сообщают "Невские новости".

Политика Политика Роскомнадзор сообщил о готовности Twitter обсудить хранение данных Представители Twitter в январе 2019 года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение закона о переносе персональных данных россиян на территории страны.

Политика Политика На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92% "Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.