с чего всё началось

Ростуризм подтвердил, что получил уведомление от туроператора о прекращении деятельности. В ведомстве уточнили, что ответственность ООО «Атурис-тур» за неисполнение обязательств по договору застрахована на сумму в 10 млн руб. в страховой организации САО «ЯКОРЬ».

Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Происшествия Происшествия Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Политика Политика Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ Австрия поддерживает возможность постепенной отмены ограничительных мер против Российской Федерации, которые были введены в 2014 г. после начала гражданской войны на Украине.

Политика Политика Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.

Кино Кино Скончался режиссер культовых боевиков Ринго Лэм Гонконгкский режиссер и сценарист Ринго Лэм умер 29 декабря в возрасте 63 лет, передает South China Morning Post.

Спорт Спорт Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски» На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.

Происшествия Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек.

Происшествия Происшествия В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Общество Общество Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.

Политика Политика Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".

Происшествия Происшествия Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar Полиция и СКР задержали попутчика директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей без вести 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу.

Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания анонсировала открытие новых военных баз Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС.

Общество Общество «МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.

Политика Политика Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.

Политика Политика Детский омбудсмен Анна Кузнецова вернула российских детей из Ирака

Происшествия Происшествия «Ъ» стали известны подробности уголовных дел подозреваемого в исчезновении клиентки BlaBlaCar Согласно фабуле уголовного дела, Чикирев приехал к проститутке, а получив от нее услуги, связал девушку и ее подругу и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и ценности.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Футбол Футбол Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона» Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона.

Политика Политика Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Спорт Спорт Россиянка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу. По итогам 17-ти туров 29-летняя шахматистка набрала 13,5 очка.

Общество Общество Строителям метро в Петербурге полностью выплатили долги по зарплате Ранее сообщалось, что 26 декабря около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате.

Политика Политика В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

Политика Политика AP: кибератака на типографию в США нарушила выпуск крупнейших газет По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.

Общество Общество В Египте обнаружили саркофаги римского периода В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.

Политика Политика Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам Жители западной части Украины всегда испытывали неприязнь к россиянам и никогда не скрывали своих резких антироссийских настроений, заявил народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов.

Происшествия Происшествия Во Флориде в ходе драки в торговом центре пострадали 18 человек Во Флориде в торговом центре (ТЦ) произошла драка.