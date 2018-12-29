Экономика
Туроператор "Атурис-тур" объявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью исполнять свои обязательства. Об этом в субботу сообщает Ростуризм.
ТАССвчера в 15:25
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с чего всё началось
«От ООО «Атурис-тур» получено уведомление о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта», — говорится в сообщении ведомства.Известиявчера в 18:01
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Происшествия
При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека
Обновлено в 00:11
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
ВКС впервые получат новый зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено вчера в 20:19
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Тысячи сербов вышли на улицы с протестом против президента страны
Обновлено вчера в 22:49
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало
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Обновлено вчера в 13:38
Экономика
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда
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Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Югре произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками
По меньшей мере три человека погибли, более 10 получили травмы в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в ХМАО
Обновлено вчера в 18:36
Спорт
Биатлонисты Вирер и Хофер выиграли «Рождественскую гонку» в Германии
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Единоборства
Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232
Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле
Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".
Обновлено в 00:46
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Джонсон победил Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля Джон Джонсон нокаутировал шведа Александра Густафссона на турнире UFC232 и стал обладателем чемпионского пояса организации в полутяжелом весе, сообщает 30 декабря Сhampionat.com.
Обновлено в 01:17
Происшествия
На севере Арабских Эмиратов разбился спасательный вертолёт
По сообщению эмиратского информационного агенства WAM, на горе Джебель Джайс разбился вертолёт со спасателями.
Обновлено вчера в 16:41
Энергетика
Глава «Нафтогаза» назвал сумму финансовых претензий к России и «Газпрому»
Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено 28 декабря в 13:53
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено вчера в 08:33
Хоккей
Канада одержала победу над Чехией на МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:31
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
На лед ГУМ-катка на Красной площади вышел и президент России Владимир Путин. Как и в прошлые годы, составы команд были традиционными.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено вчера в 05:04
Единоборства
Нуньес нокаутировала Сайборг и завоевала второй титул в UFC
Бой завершился нокаутом в первом раунде после серии ударов руками. Нуньес завоевала титул в полулегком весе.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В аэропорту в США шесть человек пострадали из-за поломки телетрапа
В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон шесть человек пострадали из-за неисправности телетрапа.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
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Политика
Абэ рассказал о проблемах в диалоге по мирному договору с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с российской стороной на тему заключения мирного договора между странами существует ряд проблем.
Обновлено вчера в 23:04