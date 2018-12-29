с чего всё началось

Туроператор «Атурис-тур» с субботы, 29 декабря, прекращает свою деятельность в связи с невозможностью исполнить обязательства по всем договорам. Об этом сообщается на сайте компании.

Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

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Транспорт Транспорт МВД привяжет автономера к месту регистрации МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.

Политика Политика Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.

Политика Политика Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь» В будущем году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космические силы России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Транспорт Транспорт В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида» Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.

Происшествия Происшествия В аварии с участием автобуса в ХМАО погибло шесть человек В Нефтеюганском районе ХМАО произошло столкновение вахтового автобуса, грузовика и легковушки, погибло шесть человек, сообщил источник в экстренных службах.

Космос Космос Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Энергетика Энергетика Коболев назвал сумму претензий «Нафтогаза» к России и «Газпрому» Председатель правления украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в рамках судебных споров компания рассчитывает получить от российских властей и российского публичного акционерного общества «Газпром» $2,1 млрд, а сверху — компенсацию в виде ареста активов российской компании в Европе.

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Экономика Экономика Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

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Хоккей Хоккей Владимир Путин сыграл в хоккей на льду Красной площади Стоит отметить, что матч на льду Красной площади завершился победой команды звезд хоккея, в которой также играла Путин и Шойгу — 14:10.

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