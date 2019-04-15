Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИРИА Новости 12:41

Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
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