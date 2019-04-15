Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газаРоссийская газета вчера в 14:26

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены. Туркменский газ Россия не покупала несколько лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБКвчера в 14:17

Туркменистан возобновил поставки природного газа в РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:21

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъвчера в 14:42

Политика важнее экономики. Туркменский газ вновь пошел в Россию

ПРАЙМ07:24

Россия начала покупать газ за рубежом

Lenta.ruвчера в 13:38

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАССвчера в 14:08

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Общество

Текслер поручил решить проблему со школами Копейска

Обновлено в 08:20
Авто

Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM

На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Политика

Россияне больше всего боятся резкого роста цен и терактов

В компании развития общественных связей (КРОС), которая и проводила исследование, сообщили, что больше всего жителей России волнуют следующие угрозы: взрыв бытового газа, рост цен на товары и услуги, боязнь терактов и изоляция Рунета.
Обновлено в 07:10
Общество

Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook

Девять месяцев остается у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Экономика

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Свидетель: у стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка

Обновлено в 07:41
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу

В клипе, который поклонники назвали криком души, исполнительница расплакалась. Ролик презентован на официальном YouTube-канале певицы.
Обновлено в 05:35
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Наука

Ученые: чрезмерный труд на даче грозит инфарктами и инсультами

Ученые провели эксперимент, который доказал, что садоводство и огородничество положительно влияют на человеческий организм.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Влад Топалов поделился трогательным фото с 4-месячным сыном

Влад Топалов опубликовал трогательное фото с 4-месячным сыном А сегодня Топалов поделился трогательным снимком с Мишей.
Обновлено в 03:48
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину

В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Культура

Аксенов раскритиковал название крымского фестиваля

Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул организаторов фестиваля «Таврида-ARTRUSSIA» в использовании иностранного языка.
Обновлено в 06:55
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец»

Воздушная гавань столицы Республики Карелия потеряла своё необычное название «Бесовец».
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Политика

Чалый назвал губернатора Севастополя лидером преступной группировки

Депутат и бизнесмен Алексей Чалый сегодня назвал главу города Дмитрия Овсянникова лидером организованной преступной группировки.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов

Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Здоровье

В Новосибирской области начался сезон клещей

В Новосибирской области начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился. В столице Франции продолжает гореть Собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное