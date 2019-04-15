Энергетика

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из ТуркменииТАСС вчера в 14:08

"Газпром" подтвердил, что возобновил поставки газа из Туркменистана, сообщили ТАСС в компании. "Мы подтверждаем поставки из Туркменистана", - сказали в "Газпроме". Ранее о возобновлении поставок сообщил новостной портал Orient.
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Туркменистан возобновил поставки природного газа в РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:21

Россия начала покупать газ за рубежом

Lenta.ruвчера в 13:38

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Российская газетавчера в 14:26

«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБКвчера в 14:17

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъвчера в 14:42

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАССвчера в 14:08

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 12:41
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Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Наука

Самый мощный в мире лазер запустят в России

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном

В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
Обновлено в 03:23
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика

Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда

Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем

В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

Обновлено в 06:44
Космос

Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света

Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Общество

Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы

Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 05:56
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Марат Башаров был замечен с новой девушкой

Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Финансы

Вечерний обзор рынка акций 15.04.2019. Рынок просел из-за сырьевого сектора

Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за апрель составил 10,1 пункта, ожидалось 8,1. Среди ликвидных российских акций в лидерах падения были «Полюс» (-2,3%), «Транснефть» (-2,3%) и «НЛМК» (-2,2%).
Обновлено вчера в 12:25
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В центре Москвы задержали участников акции против властей Ингушетии

На Красной площади и около здания Госдумы в центре Москвы задержали четырех человек, которые вышли на одиночные пикеты против действующего руководства Ингушетии.
Обновлено в 06:52
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Задержан бывший министр спорта Карелии

Экс-министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов задержан в Петрозаводске.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери

В соборе Парижской Богоматери полностью потушен пожар, начавшийся вечером 15 апреля на крыше здания в районе проведения ремонтных работ.
Обновлено в 06:33
Авто

На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки

В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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