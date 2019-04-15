Энергетика
«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из ТуркменииТАСС вчера в 14:08
"Газпром" подтвердил, что возобновил поставки газа из Туркменистана, сообщили ТАСС в компании. "Мы подтверждаем поставки из Туркменистана", - сказали в "Газпроме". Ранее о возобновлении поставок сообщил новостной портал Orient.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Наука
Самый мощный в мире лазер запустят в России
Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном
В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
Обновлено в 03:23
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика
Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда
Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
Космос
Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света
Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Общество
Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы
Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Финансы
Вечерний обзор рынка акций 15.04.2019. Рынок просел из-за сырьевого сектора
Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за апрель составил 10,1 пункта, ожидалось 8,1. Среди ликвидных российских акций в лидерах падения были «Полюс» (-2,3%), «Транснефть» (-2,3%) и «НЛМК» (-2,2%).
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В центре Москвы задержали участников акции против властей Ингушетии
На Красной площади и около здания Госдумы в центре Москвы задержали четырех человек, которые вышли на одиночные пикеты против действующего руководства Ингушетии.
Обновлено в 06:52
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Задержан бывший министр спорта Карелии
Экс-министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов задержан в Петрозаводске.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери
В соборе Парижской Богоматери полностью потушен пожар, начавшийся вечером 15 апреля на крыше здания в районе проведения ремонтных работ.
Обновлено в 06:33
Авто
На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки
В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29