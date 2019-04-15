Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 20:28
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Госдеп одобрил сделку Пентагона с Тайванем на $500 млн
Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Варяг» провел учебные стрельбы в Японском море
Как сообщает пресс-служба ТОФ, крейсер "Варяг" отработал ведение боевых действий одиночным кораблем в море.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Новое отделение милосердия для умственно отсталых детей открыто в Иркутске
В Иркутском детском доме-интернате №1 создали новое отделение милосердия для умственно отсталых детей.
Обновлено в 20:34
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Музыка
Бек показал сингл с Фарреллом Уильямсом со своего нового альбома
Чтобы поклонники не очень расстраивались, в тот же день музыкант представил первый сингл с будущего альбома "Saw Lighting", записанный при участии Фаррелла Уильямса.
Обновлено в 18:32
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено в 13:21
Экономика
Минпромторг ожидает в 2019 г рост продаж товаров легпрома из РФ на 6,2%, до 2,97 трлн руб
Минпромторг РФ ожидает увеличения розничных продаж отечественных товаров легкой промышленности в 2019 году на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, до 2,97 триллиона рублей, говорится в докладе о целях и задачах ведомства на 2019 год.
Обновлено в 20:25
Наука
Живое сердце впервые в мире напечатали на 3D-принтере в Израиле
Обновлено в 16:35
Общество
Между Владивостоком и Пхоханом подписано соглашение в области образования
Документ о сотрудничестве был подписан в ходе визита гостей из Республики Корея в администрацию Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Обновлено в 15:27
Политика
Совет стран ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран-членов ЕС окончательно утвердил поправки к Газовой директиве, однако на работы по прокладке газопровода они никак не повлияют.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Культура
Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Телеграмма к 70-летию артистки появилась на сайте Кремля.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Швеция не смогла доделать истребители, «превосходящие» российские
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон ранее говорил, что Gripen E будут способны бороться с российскими истребителями серии Су.
Обновлено в 10:10