Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Хоккей
В НХЛ оценили способности Подколзина
Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы.
Обновлено в 16:05
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 18:09
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Политика
Посол Франции на Украине резко осадила влиятельного «порохобота»
Как ранее сообщала «Русская Весна», один из топ-«порохоботов» Тарас Березовец крайне неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 17:14
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Экономика
Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска
Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
СКИФ – это только начало. В Новосибирске запущен проектный семинар «Академгородок 2.0»
Город будущего Главный инициатор семинара — ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, доктор философских наук Сергей Смирнов считает сложившуюся с проектом ситуацию парадоксальной: с одной стороны программа уже сформирована и даже запущена, но при этом Академгородок 2.0 не имеет концептуального стержня.
Обновлено в 07:56
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Наука
Томским учёным удалось ускорить процесс восстановления ткани
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Рома Гриценко лжет о своем романе с Женей Шестаковой
Совсем недавно участник реалити-шоу "Дом-2" буквально поразил телезрителей, покинув Периметр ради возлюбленной Евгении Шестаковой.
Обновлено вчера в 05:54
Музыка
Марк Ронсон выпустит альбом с красивыми девушками
Марк Ронсон анонсировал выход своего нового альбома "Late NightFeelings".
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге
Фигурантами уголовного дела стали бывший замначальника 70-го отдела Невского района Артем Морозов, экс-исполняющий обязанности замначальника отдела Михаил Антоненко, бывшие оперуполномоченные Александр Ипатов, Кирилл Бородич и Сергей Котенко, а также экс-оперативник Андрей Барашков.
Обновлено в 13:01
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено в 18:23
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Госкомпания «Автодор» повысила сегодня, 15 апреля, тарифы за проезд по платным участкам федеральной трасс М4 "Дон".
Обновлено в 01:51
Космос
Твёрдый грунт стал причиной поломки бура на марсоходе
Обновлено в 05:39
Музыка
Верка Сердючка отправится на «Евровидение-2019»
Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве гостя.
Обновлено в 13:31