Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Происшествия
Огонь перекинулся на одну из башен собора Нотр-Дам
Обновлено в 15:40
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В РПЦ сочли пожар в Париже «страшным знамением»
Обновлено в 16:13
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Thurrott: Microsoft разрабатывает свои беспроводные наушники
В конце прошлого года Microsoft удивила многих анонсом наушников под брендом Surface.
Обновлено в 16:13
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
Обновлено в 13:34
Происшествия
Названы сроки восстановления собора Парижской Богоматери
Обновлено в 16:35
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Футбол
Манджукич пропустит ответный матч с «Аяксом»
Нападающий итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов против «Аякса» из Нидерландов.
Обновлено в 15:09
Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций
Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям $1,3 млрд в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Авто
Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой
Компания Volvo Cars представила новую технологию, позволяющую автомобилям обмениваться данными друг с другом и оповещать водителей об опасности через облачную сеть.
Обновлено в 05:28
Экономика
Финомбудсмен объявил цену на свои услуги
Как следует из сообщения финомбудсмена, присоединительный взнос для страховщика, желающего в добровольном порядке решать клиентские споры с участием этого посредника, составит 15 тыс. руб.
Обновлено в 11:52
Хоккей
НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»
Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переходят в «Рейнджерс».
Обновлено в 15:47
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии
Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Политика
В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 10:38