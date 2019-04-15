Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено в 22:27
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» провел в Японском море учебные стрельбы
Крейсер "Варяг" отработал в Японском море ведение боевых действий.
Обновлено в 22:12
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Непридуманные космические истории от первого лица
Вас ждут: первое в истории путешествие к Плутону, изучение Марса вместе с марсоходом Curiosity, тайны космоса, раскрытые с помощью телескопа «Хаббл», новые научные находки и планы покорения Солнечной системы.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 14:58
Авто
Haval представит в РФ новый купе-кроссовер
Осенью 2019 года китайский бренд Haval локализует в России свою вторую модель – стильный купе-кроссовер Haval H7x.
Обновлено в 05:50
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Политика
В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве
Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено в 06:28
Культура
Чукотские мастера покорили Russian Аrt Week
Практически все произведения чукотских мастеров заняли призовые места в девяти из десяти номинаций на крупнейшей международной выставке-конкурсе Russian Аrt Week, сообщается на официальном сайте правительства Чукотского автономного округа.
Обновлено в 20:57
Музыка
Верка Сердючка отправится на «Евровидение»
Обновлено в 22:00
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия
Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Наука
Устойчивость к антибиотикам может зависеть от изменений климата
Резистентность синегнойной палочки в значительной степени зависела от изменения температуры в теплое время года, уточняют авторы.
Обновлено в 09:41
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Авто
Международный автосалон пройдет в Шанхае с 18 по 25 апреля
Международная автовыставка пройдет в Шанхае с 18 по 25 апреля, где будут представлены достижения автомобильной промышленности, от производителей из разных стран, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году
В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено в 22:45
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08