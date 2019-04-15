Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском вчера в 16:45

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.

Происшествия В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Армия и оружие Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

Общество Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.

Авто Toyota тайно представила новую модель Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.

Политика МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.

Происшествия В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.

Космос Уфолог обнаружил на Луне врата для входа НЛО Изучив снимок внимательнее, уфолог понял, что врата сделаны специально для прохождения НЛО.

Политика Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Политика Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Политика В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Кино Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.

Происшествия В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.