Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском вчера в 16:45

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

RT на русскомвчера в 16:45

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАССвчера в 14:08

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъвчера в 14:42

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Российская газетавчера в 14:26

«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБКвчера в 14:17

Туркменистан возобновил поставки природного газа в РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:21

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 12:41
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Происшествия

В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте

В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 18:56
Музыка

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Обновлено вчера в 02:10
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено вчера в 12:17
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

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Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

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С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
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Авто

Toyota тайно представила новую модель

Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа

Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Названа новая причина появления человека

Обновлено вчера в 20:54
Космос

Уфолог обнаружил на Луне врата для входа НЛО

Изучив снимок внимательнее, уфолог понял, что врата сделаны специально для прохождения НЛО.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
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Авто

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Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России

Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
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Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Кино

Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
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В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
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СМИ рассказали о том, что украинцы по-прежнему смотрят российское ТВ

Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора», рассказала «Обозревателю», что украинцы по-прежнему смотрят российское телевидение.
Обновлено вчера в 23:56
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Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 14:25
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Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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