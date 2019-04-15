Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари
Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший в результате страшного пожара, будет восстановлен.
Обновлено в 17:59
Политика
Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Хоккей
В НХЛ оценили способности Подколзина
Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы.
Обновлено в 16:05
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено в 15:28
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Госдеп одобрил сделку Пентагона с Тайванем на $500 млн
Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье
В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына
Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 20:28
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 18:36
Здоровье
Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона
По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
При СахГУ создадут центр для вливания региональных денег в развитие вуза
Сахалинский государственный университет (СахГУ) должен войти в число опорных вузов страны, что увеличит его статут и позволит получить больше федеральных денег для финансирования образовательных программ и бюджетных мест.
Обновлено в 21:18
Экономика
Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий
Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
Шоу-бизнес
«Неужели заговор?»: Леонид Агутин уверен, что Норт-Дам де Пари больше нет
Культурная и архитектурная жемчужина – собор Парижской богоматери, знаменитый Норт-Дам де Пари – в огне.
Обновлено в 19:11
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Гаджеты
Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold
Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Наука
Генетики оценили вклад наследственности в интеллект детей
Исследователи из Королевского колледжа Лондона оценили связь между наследственностью и когнитивными способностями детей и подростков.
Обновлено 13 апреля в 06:42
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28