Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБК14:17

Туркменистан возобновил поставки природного газа в РФ

Московский Комсомолец17:21

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъ14:42

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Российская газета14:26

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

RT на русском16:45

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАСС14:08

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новости12:41
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В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
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Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
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Хоккей

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Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
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Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Госдеп одобрил сделку Пентагона с Тайванем на $500 млн

Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье

В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына

Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
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Общество

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Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
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Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 18:36
Здоровье

Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона

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При СахГУ создадут центр для вливания региональных денег в развитие вуза

Сахалинский государственный университет (СахГУ) должен войти в число опорных вузов страны, что увеличит его статут и позволит получить больше федеральных денег для финансирования образовательных программ и бюджетных мест.
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Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий

Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
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Шоу-бизнес

«Неужели заговор?»: Леонид Агутин уверен, что Норт-Дам де Пари больше нет

Культурная и архитектурная жемчужина – собор Парижской богоматери, знаменитый Норт-Дам де Пари – в огне.
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

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Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
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Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold

Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Наука

Генетики оценили вклад наследственности в интеллект детей

Исследователи из Королевского колледжа Лондона оценили связь между наследственностью и когнитивными способностями детей и подростков.
Обновлено 13 апреля в 06:42
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
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Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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