Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАСС14:08

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Российская газета14:26

«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБК14:17

Россия начала покупать газ за рубежом

Lenta.ru13:38

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъ14:42

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Московский Комсомолец12:53

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новости12:41
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