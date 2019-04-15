Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Происшествия
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 13:19
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 12:02
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Наука
В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью
Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Космос
Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита
Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
«Подобрал пожарник»: Тутберидзе опозорили перед всей страной
На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, уличив в неграмотности.
Обновлено в 05:53
Политика
Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Общество
Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл
В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Музыка
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Наука
Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона
По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено в 15:12
Экономика
OIES: российским НПЗ предстоят непростые времена
В 2020 году вступают в силу новые требования Международной морской организации (ММО) к топливу для судов, однако аналитики института считают, что российские нефтеперерабатывающие заводы не смогут быстро перестроиться, а значит рынок столкнется с еще большим избытком мазута и маржа производителей пострадает.
Обновлено в 17:18
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 18:12
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Игры
WB Games отменила релиз Mortal Kombat 11 в Украине из-за «местных законов»
Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС.
Обновлено в 18:36
Экономика
Чистая прибыль Goldman Sachs упала на 20% в первом квартале
Американский банк Goldman Sachs сегодня, 15 апреля, представил финансовую отчетность за первый квартал: его чистая прибыль в этот период снизилась на 20%, до $2,18 млрд.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В ХМАО в неотапливаемом вагончике без еды и воды нашли двух детей
В Мегионе в ходе рейда сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обнаружили в неотапливаемом балке двух маленьких детей 2 и 4 лет.
Обновлено в 11:50