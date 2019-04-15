Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском 16:45

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

RT на русском16:45

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАСС14:08

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъ14:42

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Российская газета14:26

«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБК14:17

Туркменистан возобновил поставки природного газа в РФ

Московский Комсомолец17:21

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новости12:41
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