Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском вчера в 16:45

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Туркменистан возобновил поставки природного газа в РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:21

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъвчера в 14:42

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 12:41

«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБКвчера в 14:17

Россия начала покупать газ за рубежом

Lenta.ruвчера в 13:38

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАССвчера в 14:08

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Российская газетавчера в 14:26
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Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Общество

На Среднем Урале разрешили собирать мох и камыш

Свердловчане теперь могут собирать мох, тростник, камыш, подстилку и прочие «подобные лесные ресурсы» во всех лесах области.
Обновлено в 02:50
Экономика

Комитет Госдумы одобрил льготы по НДФЛ при «ипотечных каникулах»

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул".
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Обновлено в 02:27
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Авто

Компания Mini обновила модель Clubman

Компания Mini показала обновленную модель Clubman. Ситикар будет отличаться новой фальшрадиаторной решеткой и другой головной оптикой.
Обновлено в 03:20
Кино

Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC

Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено вчера в 10:55
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Политика

Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму

Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 03:22
Интернет

Яндекс заявил, что предупреждал Mozilla о грязных методах Google

Георгий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекс, в ответ на твит экс-вице-премьера Firefox, в котором он обвиняет Google в «грязных» методах конкуренции, рассказал, что Яндекс предупреждал их о возможном плохом исходе.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено вчера в 09:05
Энергетика

Венчурный фонд «Новая индустрия» создадут за 4 млрд рублей

Предполагается, что для создания венчурного фонда потребуются инвестиции в размере 4 млрд рублей.
Обновлено в 02:31
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

На трассе под Уфой автомобиль сбил восьмиклассницу

Вчера вечером на трассе Уфа – Иглино сбили восьмиклассницу. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
Обновлено в 03:26
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Сергей Никоненко столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки

Артист столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки, которую ему помогла пережить третья супруга Екатерина Воронина.
Обновлено в 02:10
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Обновлено в 02:18
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Почему военные в США выступили за налаживание контактов с Россией

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за расширение контактов с Москвой, чтобы военные с обеих сторон «лучше понимали друг друга».
Обновлено вчера в 16:43
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Туркмения
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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