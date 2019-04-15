Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском вчера в 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода
Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Общество
На Среднем Урале разрешили собирать мох и камыш
Свердловчане теперь могут собирать мох, тростник, камыш, подстилку и прочие «подобные лесные ресурсы» во всех лесах области.
Обновлено в 02:50
Экономика
Комитет Госдумы одобрил льготы по НДФЛ при «ипотечных каникулах»
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул".
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 02:27
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Авто
Компания Mini обновила модель Clubman
Компания Mini показала обновленную модель Clubman. Ситикар будет отличаться новой фальшрадиаторной решеткой и другой головной оптикой.
Обновлено в 03:20
Кино
Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Политика
Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму
Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Интернет
Яндекс заявил, что предупреждал Mozilla о грязных методах Google
Георгий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекс, в ответ на твит экс-вице-премьера Firefox, в котором он обвиняет Google в «грязных» методах конкуренции, рассказал, что Яндекс предупреждал их о возможном плохом исходе.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева
Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено вчера в 09:05
Энергетика
Венчурный фонд «Новая индустрия» создадут за 4 млрд рублей
Предполагается, что для создания венчурного фонда потребуются инвестиции в размере 4 млрд рублей.
Обновлено в 02:31
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
На трассе под Уфой автомобиль сбил восьмиклассницу
Вчера вечером на трассе Уфа – Иглино сбили восьмиклассницу. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
Обновлено в 03:26
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Сергей Никоненко столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки
Артист столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки, которую ему помогла пережить третья супруга Екатерина Воронина.
Обновлено в 02:10
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019
Обновлено в 02:18
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Почему военные в США выступили за налаживание контактов с Россией
Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за расширение контактов с Москвой, чтобы военные с обеих сторон «лучше понимали друг друга».
Обновлено вчера в 16:43