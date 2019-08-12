Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей AurusРИА Новости 00:12

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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Lenta.ru10:59

Президент Туркмении решил приобрести всю линейку российских автомобилей «Аурус»

Эхо Москвы09:00

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

РИА Новости00:12

Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus

РБК01:09

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

ТАСС00:15

Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Коммерсантъ01:23

Туркменистан решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Интерфакс00:26
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон

Аркадаг польстился на Aurus

Вести.UZ04:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
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