Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей AurusРИА Новости 00:12
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Баскетбол
Швед подтвердил, что пропустит Кубок мира по баскетболу
Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед подтвердил, что не поможет сборной России на Кубке мира в Китае из-за травмы.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск»
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск» 19 лет назад на борту атомной субмарины погибли 118 моряков.
Обновлено в 06:36
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети
В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Происшествия
Полиция начала проверку по факту грубого задержания девушки в Москве
Московская полиция начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки на несанкционированной акции в Москве, которая прошла после согласованного митинга 10 августа.
Обновлено в 11:03
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Авто
Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW
По информации журналистов, Jaguar Land Rover начнет использовать платформу от BMW для своих новых кроссоверов.
Обновлено в 11:48
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов
В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Политика
В Госдуме оценили заявление политолога о вступлении Украины в ЕС
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова немецкого политолога Александра Рара о том, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО невозможно.
Обновлено вчера в 04:08
Общество
Авиакомпания «Победа» устроила распродажу билетов от 499 рублей
Российский лоукостер «Победа» устроил распродажу по 85 маршрутам зимнего расписания. Цены варьируются от 499 до 1999 рублей.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в ДТП под Тулой
Страшное ДТП в Тульской области унесло жизни трёх человек. Погибшими оказались сотрудники УФСИН.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно подписать Эриксена в 2020 году
Сообщается, что итальянский клуб хочет подписать датчанина в 2020 году, когда истечет срок его контракта со «шпорами» и он окажется в статусе свободного агента.
Обновлено в 11:31
Наука
Ученые вырастили «органоида-киборга» из стволовых клеток
Обновлено в 03:43
Кино
Жена Гафта сообщила о состоянии актера
Актер и режиссер Валентин Гафт остается в больнице, сообщила РБК его жена актриса Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Москве умерла известная DJ Жанна Рассказова
По некоторым данным, девушка могла умереть от передозировки наркотиков. Рассказова родилась в Киеве и была известным диджеем.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53